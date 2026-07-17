Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν παραμένει ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, μετά και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Στέφαν Ντε Φράι. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν έχει αλλάξει σε κανένα στάδιο μέχρι και σήμερα.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ίνγκι Ίνγκασον έχει επιταχύνει τις διαδικασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού στο «Τριφύλλι». Όπως είχε αναφερθεί, ο Παναθηναϊκός είχε επιλέξει να κινηθεί με υπομονή στη συγκεκριμένη υπόθεση, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για την τελική του κίνηση, όπως είχε συμβεί με επιτυχία στις περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως οι «πράσινοι» δεν έχουν εξετάσει και εναλλακτικές λύσεις για κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Ο Ολλανδός στόπερ της Σαμσουνσπόρ δεν έχει τελικά καταλήξει στην Τραμπζονσπόρ, παρά τα σχετικά σενάρια που προέρχονταν από την Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται αποφασισμένος να επανέλθει δυναμικά στην υπόθεση και να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για την άμεση ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας έχει διατηρήσει τη δική του τακτική όλο αυτό το διάστημα, όμως τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει δυναμικά στη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή, βελτιώνει την πρότασή του σε επίπεδα που θεωρεί ανταγωνιστικά και περιμένει την τελική απάντηση του Γιλντιρίμ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε οριστική συμφωνία ούτε απόρριψη της πρότασης. Η υπόθεση βρίσκεται σε ενεργό στάδιο διαπραγμάτευσης και οι επόμενες 48 ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την εξέλιξή της.