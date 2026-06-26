Ο Ολυμπιακός ανανέωσε την συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μέχρι το 2029 και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ετοίμασε ένα video για την παραμονή του Έλληνα προπονητή.
Συγκεκριμένα, στην σχετική ανάρτηση στα social media η ΚΑΕ αναφέρει: «Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω σε εύκολες στιγμές, αλλά πάνω στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία.
Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τρία ακόμη χρόνια. Επειδή οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν…».
Great journeys are not built on easy moments, but on perseverance, consistency and unwavering belief in a philosophy.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 26, 2026
Coach Georgios Bartzokas will remain at the helm of Olympiacos for three more years.
Because principles never change. And winners never stop believing…
🎥… pic.twitter.com/JrnWRi1CpH