Ο Ολυμπιακός ανανέωσε την συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μέχρι το 2029 και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ετοίμασε ένα video για την παραμονή του Έλληνα προπονητή.

Συγκεκριμένα, στην σχετική ανάρτηση στα social media η ΚΑΕ αναφέρει: «Τα μεγάλα ταξίδια δεν χτίζονται πάνω σε εύκολες στιγμές, αλλά πάνω στην επιμονή, τη συνέπεια και την ακλόνητη πίστη σε μια φιλοσοφία.

Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας θα παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού για τρία ακόμη χρόνια. Επειδή οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ. Και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν…».