Μια ανανέωση, μια μεταγραφή και μια αποχώρηση είχε η σημερινή ημέρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, παίκτης των Πειραιωτών θα συνεχίσει να είναι ο Ντάνι Γκαρθία, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ισπανό μέσο.

«Παραμένει ερυθρόλευκος ο Ντάνι Γκαρθία», αναφέρει η ανάρτηση του Ολυμπιακού, στα social media, για την παραμονή του Ισπανού στον Πειραιά. Ο 36χρονος μέσος που είναι ήδη δύο σεζόν στους Πειραιώτες μετράει 69 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Ντάνι Γκαρθία

🔴⚪️ Παραμένει ερυθρόλευκος ο Ντάνι Γκαρθία! / Dani García stays in the red & white family! pic.twitter.com/FVUWGJasVs — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 26, 2026

Παρελθόν ο Πασχαλάκης

Αντίθετα με τον Ντάνι Γκαρθία παρελθόν αποτελεί από τους Πειραιώτες ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Η ομάδα του Πειραιά ευχαρίστησε τον έμπειρο γκολκίπερ για την προσφορά του γράφοντας στα social media: «Αλέξανδρε σε ευχαριστούμε για όλα».

O Ολυμπιακός απέκτησε τον Πασχαλάκη ως ελεύθερο από τον ΠΑΟΚ το 2022, συνολικά, έπαιξε σε 78 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και κατέκτησε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup, ενώ ήταν και μέλος της ομάδας που κατέκτησε το UEFA Conference League το 2024.

Επέστρεψε ο Στουρνάρας

Τέλος, στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Δημήτρης Στουρνάρας ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ηρακλή. Ο 24χρονος γκολκίπερ είναι γέννημα-θρέμμα του Ολυμπιακού έχοντας αγωνιστεί στον Πανιώνιο και από το καλοκαίρι του 2024 βρισκόταν στον Ηρακλή με τον οποίο μέτρησε συνολικά 40 συμμετοχές.