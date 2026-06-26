Η Μπεσίκτας είναι και επίσημα η ομάδα που θα πάρει την θέση της Μονακό στην Euroleague της σεζόν 2026-27.

Παράλληλα, έγινε γνωστό από την διοργανώτρια αρχή και το καλεντάρι της νέας αγωνιστικής περιόδου, με το πρώτο τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2026, με το Final Four να διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.

Αναλυτικά οι 20 ομάδες της Euroleague της σεζόν 2026-27: Αναντολού Εφές, Μπεσίκτας, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι BC, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναίκός, Παρί, Παρτίζαν, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια και Ζάλγκιρις.

Το καλεντάρι της Euroleague:

Super Cup

18-19 Σεπτεμβρίου

Regular Season

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 29-30 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 1-2 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 7-8-9 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου

6η αγωνιστική: 15-16 Οκτωβρίου

7η αγωνιστική: 22-23 Οκτωβρίου

8η αγωνιστική: 27-28 Οκτωβρίου

9η αγωνιστική: 29-30 Οκτωβρίου

10η αγωνιστική: 5-6 Νοεμβρίου

11η αγωνιστική: 11-12-13 Νοεμβρίου

12η αγωνιστική: 17-18 Νοεμβρίου

13η αγωνιστική: 19-20 Νοεμβρίου

14η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου

15η αγωνιστική: 3-4 Δεκεμβρίου

16η αγωνιστική: 10-11 Δεκεμβρίου

17η αγωνιστική: 15-16 Δεκεμβρίου

18η αγωνιστική: 17-18 Δεκεμβρίου

19η αγωνιστική: 22-23 Δεκεμβρίου

20η αγωνιστική: 29-30 Δεκεμβρίου

21η αγωνιστική: 6-7-8 Ιανουαρίου

22η αγωνιστική: 12-13 Ιανουαρίου

23η αγωνιστική: 14-15 Ιανουαρίου

24η αγωνιστική: 21-22 Ιανουαρίου

25η αγωνιστική: 28-29 Ιανουαρίου

26η αγωνιστική: 2-3 Φεβρουαρίου

27η αγωνιστική: 4-5 Φεβρουαρίου

28η αγωνιστική: 10-11-12 Φεβρουαρίου

29η αγωνιστική: 4-5 Μαρτίου

30η αγωνιστική: 9-10 Μαρτίου

31η αγωνιστική: 11-12 Μαρτίου

32η αγωνιστική: 18-19 Μαρτίου

33η αγωνιστική: 23-24 Μαρτίου

34η αγωνιστική: 25-26 Μαρτίου

35η αγωνιστική: 31 Μαρτίου – 1-2 Απριλίου

36η αγωνιστική: 6-7 Απριλίου

37η αγωνιστική: 8-9 Απριλίου

38η αγωνιστική: 15-16 Απριλίου

Play-In

20 Απριλίου

23 Απριλίου

Playoffs

1ο ματς: 27-28 Απριλίου

2ο ματς: 29-30 Απριλίου

3ο ματς: 4-5 Μαΐου

4ο ματς: 6-7 Μαΐου

5ο ματς: 11-12 Μαΐου

Final Four

28-30 Μαΐου (Άμπου Ντάμπι)