Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού, φτάνοντας σε συμφωνία με τον Μουστάφα Φαλ για συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών. Ο έμπειρος Γάλλος σέντερ αλλάζει «στρατόπεδο», αφήνοντας τον Ολυμπιακό και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, σε μία μεταγραφή που προκάλεσε αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η απόκτησή του αποτελεί την πρώτη προσθήκη των «πρασίνων» στη νέα εποχή της ομάδας, με τον Φαλ να προορίζεται να συνθέσει ένα ισχυρό δίδυμο στη ρακέτα μαζί με τον Ματίας Λεσόρ. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει και την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών με ακόμη έναν σέντερ, ο οποίος θα διαθέτει μεγαλύτερη απειλή από την περιφέρεια.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ο 34χρονος σέντερ θα εισπράξει 1,6 εκατομμύρια ευρώ κατά την πρώτη σεζόν της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Για το δεύτερο έτος, το οποίο είναι επίσης εγγυημένο, οι αποδοχές του ανεβαίνουν στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν για τρίτη χρονιά, η οποία βρίσκεται στην πλευρά του συλλόγου. Εφόσον ενεργοποιηθεί, ο Φαλ θα αμειφθεί με επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν αυτή.

Ο Γάλλος σέντερ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, έχοντας καταγράψει 181 συμμετοχές στην EuroLeague. Στην πορεία του στη διοργάνωση μετρά κατά μέσο όρο 7,3 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και 1 τάπα ανά αγώνα, ενώ σουτάρει με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 72,8% στα δίποντα. Από τη γραμμή των βολών καταγράφει ποσοστό 53,2%, έχοντας παράλληλα 1,2 λάθη κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι.