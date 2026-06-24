Σειρά του Χατζηδιάκου

Ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Ελουστόντο για το κέντρο της άμυνας και σχεδιάζει σύντομα να κλείσει και τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Στον δικέφαλο του βορρά πιστεύουν ότι έχουν στο χέρι τον Έλληνα αμυντικό της Κοπεγχάγης και στόχος τους είναι μέσα στις επόμενες μέρες να κλείσει αυτό το θέμα, για να έχουν στη συνέχεια πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να κάνουν ακόμη μία κίνηση για την αμυντική γραμμή. Πρώτα ο Ελουστόντο, μετά ο Χατζηδιάκος και θα ακολουθήσει και τρίτος.

Επτά μεταγραφές ο ΠΑΟΚ

Με την έλευση του νέου προπονητή έχουν πιάσει δουλειά στον ΠΑΟΚ για τα μεταγραφικά, καθώς έχουν αρκετά να κάνουν. Πλην του Ελουστόντο, το θέμα του οποίου έχει μπει στην τελική ευθεία, οι ασπρόμαυροι υπολογίζουν να κάνουν άλλες επτά μεταγραφές. Τον Χατζηδιάκο και ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό, έναν για το αριστερό άκρο της επίθεσης, έναν φορ εκτός κι αν παραμείνει ο Γιακουμάκης, δύο παίκτες για το κέντρο και υπάρχει και η περίπτωση του Γιαννούλη.

Και αποχώρηση-έκπληξη

Όλοι ασχολούνται με το ποιοι θα έρθουν στον Παναθηναϊκό μετά την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, ενδιαφέρον όμως έχει και το ποιοι θα φύγουν. Κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει, όπως οι Σορτς και Φαρίντ, κάποιοι θα φύγουν στην πορεία και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο έκπληξης. Είναι πιθανό ανάμεσα στους παίκτες που θα δουν την πόρτα της εξόδου να είναι και ένας που θα θεωρηθεί έκπληξη, που θα προκαλέσει ντόρο. Ο Ομπράντοβιτς αποφασίζει, η διοίκηση κάνει πράξη.

Νεύρα στην ΑΕΚ

Με καθόλου καλό μάτι δεν βλέπουν στην ΑΕΚ τις σκέψεις της ΕΠΟ για Έλληνες διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια του νέου πρωταθλήματος. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θεωρούν πως είναι άτοπο το να στοχεύει σε κάτι τέτοιο η ομοσπονδία αυτή τη στιγμή και λογικά θα εκφράσουν την αντίθεσή τους. Επισήμως δεν λένε κάτι για αυτό το θέμα στην Ένωση, ανεπισήμως όμως υπάρχει δυσαρέσκεια. Οι κιτρινόμαυροι είχαν έντονα παράπονα φέτος από τους Έλληνες διαιτητές και θεωρούν πως δεν είναι έτοιμοι για να σφυρίξουν ντέρμπι.

Να πωληθεί ή όχι;

Με τις εμφανίσεις του Ταρέμι στο Μουντιάλ είναι δεδομένο ότι θα σκάσει πρόταση στον Ολυμπιακό, στον οποίο κάποιοι είναι υπέρ της παραμονής του. Ο Ιρανός δείχνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο πόσο ηγετική φυσιογνωμία είναι, η απόδοσή του είναι πολύ καλή και λογικό είναι στον Πειραιά να υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν πως θα είναι λάθος να παραχωρηθεί. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και η επιθυμία του παίκτη στη μέση και αυτό που θέλει ο Ταρέμι είναι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Θέλουν αυξήσεις

Τα όσα είπε ο Γουόκαπ για το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό και τα όσα ακούγονται για τον Ντόρσεϊ, σημαίνουν πως θα πρέπει να γίνει αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Ο Τεξανός γκαρντ άφησε να εννοηθεί ότι θέλει αύξηση των αποδοχών του, το ίδιο φημολογείται πως ζητάει και ο Ντόρσεϊ και στον Πειραιά θα πρέπει να αλλάξουν λίγο την οικονομική πολιτική τους. Το μπάτζετ της ομάδας ανέβηκε πάρα πολύ στο κυνήγι της Euroleague, νέες δυνατές μεταγραφές γίνονται, αναμενόμενο είναι οι παλιοί του ρόστερ να θέλουν αυξήσεις.