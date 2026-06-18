Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Λας Πάλμας, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν στην Ισπανία.

Το όνομα του 24χρονου Ισπανού κεντρικού αμυντικού παίζει συνεχώς για τους «ερυθρόλευκους» το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άνχελ Γκαρθία οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία πλέον.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Ισπανός ρεπόρτερ, ο Ολυμπιακός προσφέρει μπόνους υπογραφής ύψους 3 εκατ. ευρώ στον Μαρμόλ, ο οποίος είναι κοντά στο να πει το «ναι» και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο 24χρονος στόπερ είχε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις φέτος με τη Λας Πάλμας, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία τριετία, με 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Ανδόρα.