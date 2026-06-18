Η Τσεχία προηγήθηκε νωρίς, η Νότια Αφρική ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά και το τελικό 1-1, για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, δεν βοηθάει καμία εκ των δύο ομάδων στην προσπάθεια για πρόκριση στους «32».

Μετά τις ήττες τους από Νότια Κορέα και Μεξικό στην 1η αγωνιστική, οι δύο ομάδες ήθελαν μόνο τη νίκη και οι Τσέχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα από νωρίς. Στο 6ο λεπτό ο Σόικα έδωσε πολύ ωραία στον Σάντιλεκ και αυτός τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση, κάνοντας το 1-0.

Το γρήγορο γκολ σήμαινε ότι η Νότια Αφρική θα έπρεπε να αντιδράσει και αυτό δημιουργούσε προσδοκίες για ωραίο παιχνίδι, αυτές όμως διαψεύστηκαν… Η ομάδα του Ούγκο Μπρος ήθελε αλλά δεν μπορούσε και αυτή του Μίροσλαβ Κούμπεκ κρατούσε εύκολα το προβάδισμα, χωρίς να κυνηγάει δεύτερο γκολ.

Έτσι, το πρώτο ημίχρονο πέρασε χωρίς κάποια μεγάλη φάση, μέχρι να φτάσουμε στις καθυστερήσεις του, όταν ο Νοτιοαφρικάνοι είχαν ευκαιρία για την ισοφάριση μετά το μεγάλο λάθος του Κόβαρ αλλά ο Μασέκο δεν το εκμεταλλεύτηκε.

Αν το πρώτο 45λεπτο ήταν καλό από πλευράς θεάματος, το δεύτερο ήταν χειρότερο… Η Τσεχία δεν έπαιζε για να βάλει δεύτερο γκολ και να κλειδώσει τη νίκη αλλά προτίμησε να οπισθοχωρήσει και να περιμένει τη Νότια Αφρική, η οποία δεν μπορούσε να κάνει κάτι αξιόλογο επιθετικά.

Στο 81ο λεπτό όμως, από το πουθενά, βρήκαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν, καθώς ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Σουλτς. Πέναλτι που εκτέλεσε στο 83′ ο Μοκοένα και έγραψε το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σάντιλεκ (67′ Σούτσεκ), Τσερβ (78′ Ζίμα), Σόικα (55′ Ζελένι), Χλόζεκ (67′ Πρόβοντ), Νταρίντα (55′ Σουλτς), Σικ.

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Εμπαθά, Μοκοένα, Άνταμς (46′ Μοφοκένγκ), Ρέινερς (66′ Μακγκόρα), Απόλις, Μασέκο (83′ Σεμπελεμπέλε).