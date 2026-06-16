Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Ολυμπιακό, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να αποχαιρετά επίσημα τον Αμερικανό φόργουορντ μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στις κορυφαίες στιγμές της παρουσίας του στον σύλλογο.

Η επιθυμία του κόσμου να τον δει να παραμένει στο ΣΕΦ ήταν δεδομένη μέχρι το τέλος. Οι φίλοι των Πειραιωτών είχαν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του, τόσο στο πρώτο παιχνίδι των τελικών με την ΑΕΚ όσο και λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όταν οργανωμένοι οπαδοί επισκέφθηκαν την κατοικία του για να του μεταφέρουν το μήνυμα πως τον ήθελαν και τη νέα αγωνιστική περίοδο στην ομάδα.

Ωστόσο, οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν έπειτα από μία άκρως επιτυχημένη τριετία. Ο Ολυμπιακός επέλεξε να πει το δικό του «ευχαριστώ» στον Πίτερς με ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις, συνοδεύοντάς το με τη φράση «Για πάντα κόκκινος».

Ο 30χρονος φόργουορντ φόρεσε τα ερυθρόλευκα από το καλοκαίρι του 2022 και συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Αρμάνι Μιλάνο, με τον Πίτερς να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στον Πειραιά.