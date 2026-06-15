Η… παράδοση των δραματικών φινάλε στο φετινό Μουντιάλ είχε ακόμη ένα επεισόδιο στη Φιλαδέλφεια. Η Ακτή Ελεφαντοστού λύγισε τον Ισημερινό με 1-0 χάρη στο γκολ του Αμάντ Ντιαλό στο 90ό λεπτό, σε μια αναμέτρηση του 5ου ομίλου στο Philadelphia Stadium που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το τέρμα του διεθνούς μεσοεπιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν χάρισε μόνο τους τρεις βαθμούς στους «Ελέφαντες», αλλά έβαλε τέλος και στο εντυπωσιακό αήττητο σερί 19 αγώνων του Ισημερινού, το οποίο διατηρούνταν από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το πρώτο ημίχρονο ανήκε περισσότερο στους Νοτιοαμερικανούς, οι οποίοι στάθηκαν ιδιαίτερα άτυχοι. Ο Γιεμπόα στο 23’ και ο Μίντα στο 30’ σημάδεψαν το δοκάρι, στερώντας από την ομάδα τους το προβάδισμα. Η Ακτή Ελεφαντοστού απάντησε με γρήγορες επιθέσεις από τα άκρα, έχοντας ως κύριο εκφραστή τον δραστήριο Γιαν Ντιομαντέ.

Ο ίδιος ρυθμός συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα. Ο Ισημερινός άγγιξε ξανά το γκολ στο 46’, όταν η προσπάθεια του Βαλένσια κατέληξε στο εξωτερικό μέρος του δοκαριού, ενώ στο 52’ ο Γκουεΐ είχε δοκάρι για τους Αφρικανούς, σε μία φάση που επιβεβαίωσε πως το παιχνίδι μπορούσε να γείρει προς οποιαδήποτε πλευρά.

Καθώς ο χρόνος κυλούσε, όλα έδειχναν ότι το ματς θα προσέφερε τη πρώτη «λευκή» ισοπαλία της διοργάνωσης. Ωστόσο, ο Αμάντ Ντιαλό είχε διαφορετική άποψη. Ο 22χρονος άσος, που πέρασε ως αλλαγή στο 56ο λεπτό, εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και στο 90’ χάρισε τη νίκη στην Ακτή Ελεφαντοστού, γράφοντας το ιδανικό φινάλε για την ομάδα του και οδηγώντας την στην πρώτη της νίκη απέναντι σε ομάδα της Νότιας Αμερικής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.