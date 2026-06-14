Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Τζιοβάνι, προκειμένου να περάσει κάποιες στιγμές χαλάρωσης μαζί με αγαπημένους φίλους.

Μάλιστα ο παλαίμαχος άσος του Ολυμπιακού παρακολούθησε την αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας δίπλα του τον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα.

Οι δύο Βραζιλιάνοι βρέθηκαν σε κατάστημα στον Πειραιά, όπου παρακολούθησαν την προσπάθεια της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι.

Φυσικά ο Βραζιλιάνος δεν έμεινε μόνο στον Πειραιά, αλλά έκανε βόλτα τόσο στην Ακρόπολη, όσο και στον Σαρωνικό.