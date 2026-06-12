Στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3 για τους προημιτελικούς του Champions League, το 2000, ο Φερνάντο Ρεδόντο διέσυρε τον Χένινγκ Μπεργκ με μία ντρίμπλα που ήταν στα highlights για χρόνια. Ο συμπαθής Νορβηγός αμυντικός πάντως δεν ήταν ο μόνος που έπαθε τέτοιο χουνέρι από τον Αργεντίνο παικταρά, γιατί υπήρχαν και οι προπονητές της εθνικής ομάδας της χώρας του…

Η πρώτη φορά και η πιο light, ήταν στο Μουντιάλ του 1990, αλλά εκείνη η ομάδα μπορούσε να το αντέξει, όπως φάνηκε. Δεν έπαθε κάποια ζημιά, γιατί μάλλον έφτασε πιο μακριά από ό,τι έλεγαν οι δυνατότητές της, ό,τι κι αν έγινε στον τελικό με τη Γερμανία. Ο Μαραντόνα και ο Κανίγια ήταν όλοι κι όλοι και στην πορεία έμαθαν ότι θα υπάρχει και ένας τερματοφύλακας που θα αποκρούει τα πέναλτι, ο Γκοϊγκοετσέα. Το γεγονός, επομένως, ότι ο Ρεδόντο αρνήθηκε την πρόσκληση για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιταλίας, όσο κι αν εκνευρίστηκε ο Ντιέγκο, δεν άλλαζε τις ισορροπίες, δεν έκανε τη διαφορά. «Δεν θέλω να αφήσω τις σπουδές μου και ούτως ή άλλως δεν θα ήμουν βασικός», ήταν η εξήγησή του.

Ο 21χρονος Ρεδόντο τότε ήταν ένα μεγάλο ταλέντο, όχι ο μεγάλος παίκτης που έγινε στη συνέχεια, ερχόμενος στην Ευρώπη. Και το 1998 ήταν στα καλύτερά του, έχοντας κατακτήσει το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Γιουβέντους του Λίπι, με τον ίδιο βασικό φυσικά. Αμυντικός χαφ που ήξερε τι να κάνει και επιθετικά, με πραγματικά αρχοντικό στυλ, στα 29 του ήταν ό,τι έπρεπε για ένα ρόστερ με Μπατιστούτα, Σιμεόνε, Κρέσπο, Βερόν, Λόπες, Ζανέτι, Αγιάλα, Γκαγιάρδο, Αλμέιδα, Ορτέγα κλπ. Δεν ήταν ό,τι έπρεπε, όμως, για τον Ντανιέλ Πασαρέλα, τον θρύλο που είχε αναλάβει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 και έφερε νέα ήθη και έθιμα.

Ο μόνος Αργεντίνος που κατέκτησε δύο φορές το Μουντιάλ, ήταν απόλυτος σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι οι παίκτες έπρεπε να κόψουν τα μακριά μαλλιά, να μη φοράνε σκουλαρίκια, έπρεπε να ξέρει όλες τις προτιμήσεις τους και πάει λέγοντας… Περίεργο, γιατί στο Μουντιάλ που σήκωσε το τρόπαιο ως αρχηγός ο Πασαρέλα, το 1978, ο ηγέτης της Αργεντινής, Μάριο Κέμπες, ήταν ο ορισμός του μακρυμάλλη Αργεντίνου ποδοσφαιριστή. Όλοι, ακόμη και ο Μπατιστούτα, αποφάσισαν να κουρευτούν, ο Ρεδόντο όχι. Ο τρόπος που ο προπονητής προσπάθησε να κερδίσει τον σεβασμό και να επιβάλει τους κανόνες του μάλλον δεν έπεισαν τον Ρεδόντο και τελικά δεν έπεισε και η Αργεντινή στο Μουντιάλ της Γαλλίας.

Ο Μπέργκαμπ, στους προημιτελικούς, έβαλε τέλος στην παρουσία της με μια γκολάρα λίγο πριν τη λήξη και ο Πασαρέλα αποχώρησε ως αποτυχημένος. Και ο Ρεδόντο συνέχισε την καριέρα του με κοντό μαλλί πλέον…