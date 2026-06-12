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Ξεσηκωμός επικρατεί στον Καναδά για την αποψινή πρεμιέρα της χώρας στο Μουντιάλ του 2026 με αντίπαλο την Βοσνία στο «BMO Field» του Τορόντο.

Χιλιάδες φίλαθλοι έχουν βγει στους δρόμους δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με πυροτεχνήματα και συνθήματα και οδεύουν προς το γήπεδο για να πάρουν την θέση τους στις εξέδρες.

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