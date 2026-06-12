Ξεσηκωμός επικρατεί στον Καναδά για την αποψινή πρεμιέρα της χώρας στο Μουντιάλ του 2026 με αντίπαλο την Βοσνία στο «BMO Field» του Τορόντο.
Χιλιάδες φίλαθλοι έχουν βγει στους δρόμους δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με πυροτεχνήματα και συνθήματα και οδεύουν προς το γήπεδο για να πάρουν την θέση τους στις εξέδρες.
Δείτε βίντεο:
Fans singing O Canada at the park before today’s game 🤝🇨🇦 pic.twitter.com/At47aBSlbU— Made In Canada (@MadelnCanada) June 12, 2026
We’ve reached peak Canadiana here at the March to the Match and arrived at Princes’ Gate near the stadium.— Devin Heroux (@Devin_Heroux) June 12, 2026
A man wearing a cowboy hat, fur coat, carrying a Tim Hortons whips everyone into a frenzy as they finish singing O Canada.
It’s 25 C and brilliantly sunny. pic.twitter.com/Tv8jZLN3nt
IT'S A RED OUT 😎 🍁#CanMNT 🇨🇦 pic.twitter.com/YXiENOYxVy— OneSoccer (@onesoccer) June 12, 2026
THE SCENES IN TORONTO RIGHT NOW!!!🍁⚽️🇨🇦🍁⚽️🇨🇦🍁⚽️🇨🇦🍁⚽️🇨🇦🍁⚽️🇨🇦🍁⚽️🇨🇦🍁⚽️🇨🇦🍁⚽️🇨🇦#FIFAWorldCup #CANMNT pic.twitter.com/I8z9U2EAx8— Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) June 12, 2026