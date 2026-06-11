Μέσα σε περίπου δύο ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το Game 5 των τελικών του πρωταθλήματος, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι δυο ομάδες είναι ισόπαλες 2-2 και το Σάββατο θα κριθεί η μάχη του τίτλου στο ΣΕΦ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε ΜΑΖΙ!

Τα εισιτήρια για τον 5ο Τελικό της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάθος, φωνή και πίστη!

Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/06, 18:00) για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον πιο πολύτιμο παίκτη της: ΕΣΑΣ!

Σας ευχαριστούμε!»