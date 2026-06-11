Το ενδιαφέρον συλλόγων από τη Βραζιλία για τον Ροντινέι παραμένει έντονο, με τη Γκρέμιο να προστίθεται στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Παρά τα σχετικά σενάρια, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ξεκάθαρος ως προς τις οικονομικές προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Ήδη η Ατλέτικο Παραναένσε είχε προσεγγίσει τον 34χρονο δεξιό μπακ, καταθέτοντάς του πρόταση με πολυετές συμβόλαιο και ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές, σε μια προσπάθεια να τον επαναφέρει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου με τον Ολυμπιακό για ακόμη έναν χρόνο αποτέλεσε βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.

Οι Πειραιώτες δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να εξετάσουν την αποχώρηση του έμπειρου αμυντικού χωρίς σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα, γεγονός που φέρεται να οδήγησε την Ατλέτικο Παραναένσε σε αναδίπλωση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Φάμπιο Βάργκας, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της Γκρέμιο, ο Ροντινέι βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα του συλλόγου από το Πόρτο Αλέγκρε. Οι άνθρωποι της Γκρέμιο συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το συμβόλαιό του και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτησή του, διερευνώντας το κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση.

Πάντως, η στάση του Ολυμπιακού παραμένει αμετακίνητη. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να συζητήσουν την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή για ποσό χαμηλότερο από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ παράλληλα και άλλοι σύλλογοι από τη Βραζιλία εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο Ροντινέι αποτελεί βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια και η παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει ενισχύσει σημαντικά το προφίλ του στη χώρα καταγωγής του, όπου εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.