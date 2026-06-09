Το Κατάρ θέλει τον Κέντρικ Ναν στην εθνική του ομάδα και του προσφέρει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Το Κατάρ θα αγωνιστεί το 2027 για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και οι σεΐχηδες θέλουν να παρουσιάσουν μια αξιόμαχη ομάδα, η οποία θα έχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία.

Αυτό, φυσικά, δεν μπορεί να συμβεί χωρίς… ενισχύσεις, οπότε στο Κατάρ έβαλαν ως στόχο τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού, στον οποίο προσφέρουν 10 εκατ. ευρώ για να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον «δένει» με την εθνική τους ομάδα για πέντε χρόνια.

Με δεδομένο ότι τα παιχνίδια δεν θα είναι και τόσα πολλά, η πρόταση των 10 εκατ. ευρώ είναι τρομερή και ο Ναν, τον οποίο φήμες ήθελαν την περσινή σεζόν να αποτελεί στόχο και της Τουρκίας, το σκέφτεται.