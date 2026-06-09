Ο Παναθηναϊκός κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, θέλοντας να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του για τη νέα σεζόν. Πέρα από τον Ματίας Γένσεν, οι «πράσινοι» έχουν στο στόχαστρο τους τον Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που είχει ακουστεί για το «τριφύλλι» και τον περασμένο Ιανουάριο, με την υπόθεση να μην προχωρά τότε.

Σύμφωνα με τη βελγική «sudinfo», ο παίκτης είναι ξανά στο «κάδρο» του Παναθηναϊκού, με τις επαφές των δύο πλευρών μάλιστα, να είναι αρκετά προχωρημένες και το εν λόγω δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο Καμαρά θα είναι η πρώτη μεγάλη πώληση της ομάδας το καλοκαίρι. Το δημοσίευμα αυτό, κάνει λόγο και για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά, τονίζοντας όμως, ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αρκετά καλό δρόμο για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.