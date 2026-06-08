Ο γιατρός της Εθνικής ομάδας της Δανίας έδωσε συνέχεια σε επίπεδο ενημέρωσης ως προς την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν.

Νέο σοκ προκάλεσε η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν, κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης των Δανών με την Ουκρανία το βράδυ της Κυριακής (7/6). Ο 34χρονος μέσος είχε ξαναπεράσει ανάλογη πολύ δύσκολη στιγμή το 2021, όταν και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Euro με αντίπαλο τη Φινλανδία. Τα κατάφερε μετά και γύρισε στα γήπεδα με ενσωματωμένο απινιδωτή.

Ο χαφ της Βόλφσμπουργκ στάθηκε και τώρα τυχερός, αφού η κατάσταση της υγείας του ολοένα και καλυτερεύει. Υπήρξε δε ενημέρωση του γιατρού της Εθνικής Δανίας το πρωί της Δευτέρας (8/6). Σύμφωα με αυτήν ο Έρικσεν είναι καλύτερα και σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του.

«Μίλησα μαζί του το πρωί. Τα πηγαίνει καλύτερα, είναι με την οικογένεια του και έχει καλή διάθεση. Σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του. Φροντίζουμε πολύ καλά τους παίκτες και το σταφ μας και παραμένουμε σε συνεχή επαφή μαζί τους», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μόρτεν Μπόεσεν.