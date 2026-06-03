Η κινεζική εταιρεία αθλητικών ειδών Li-Ning προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο του αθλητικού μάρκετινγκ, εξασφαλίζοντας τη συνεργασία του Στεφ Κάρι για τα επόμενα δέκα χρόνια. Το ποσό που προβλέπει η συμφωνία προκαλεί αίσθηση και τοποθετεί τον ηγέτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές σε επίπεδο χορηγιών.

Ο Κάρι, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ, χαρακτήρισε τη νέα συνεργασία ως μια «σχέση ζωής», επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδει στη σύμπραξή του με τη Li-Ning. Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγους μήνες μετά τη λήξη της πολυετούς παρουσίας του στην Under Armour.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του deal, αποκαλύφθηκαν και οι οικονομικές του λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια του ESPN, η συνολική αξία του συμβολαίου φτάνει τα 400 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα που έχουν δοθεί ποτέ σε αθλητή για εμπορική συνεργασία.

Όπως επισημαίνει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ο σούπερ σταρ των Γουόριορς είχε δεχθεί προτάσεις αντίστοιχου βεληνεκούς και από άλλες εταιρείες. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να συνδέσει το μέλλον του με το κινεζικό brand, εκτιμώντας ότι η Li-Ning μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη και προβολή του «Curry Brand».