Το Europa Conference League ολοκληρώθηκε με την Κρίσταλ Πάλας να κατακτά το τρόπαιο και η UEFA παρουσίασε τα δέκα καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν φέτος, με την ΑΕΚ να εκπροσωπείται από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η Ένωση κατάφερε να φτάσει ως τους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγιεκάνο που έφτασε τελικά ως τον τελικό, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας.

Όπως και να έχει, ήταν μια πολύ καλή πορεία για τους «κιτρινόμαυρους», κατά τη διάρκεια της οποίας πέτυχαν και κάποια μεγάλα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα η εκτός έδρας νίκη -με ανατροπή- επί της Σάμσουνπορ.

Ένα παιχνίδι στο οποίο είχε πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ ο Κοϊτά, το οποίο τελικά συμπεριλήφθηκε στο top-10 από την UEFA και συγκεκριμένα στην 6η θέση, ενώ στη 10η είναι αυτό του Στράτου Σβάρνα, πρώην παίκτη της ΑΕΚ, στο εκτός έδρας 1-1 της Ράκοφ με τη Σίγκμα Όλομουτς.

