Σε προσαγωγές οπαδών προχώρησε η αστυνομία έξω από το Telecom Center Athens, καθώς κάποιοι προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο για τον τελικό της Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς να έχουν εισιτήρια.

Ένα από τα θέματα συζήτησης μετά τον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5) με τη Φενέρμπαχτσε ήταν τα όσα έγιναν με τα εισιτήρια, με τους Τούρκους να είναι έξαλλοι και να βγάζουν ανακοινώσεις κατά της Euroleague, επειδή οι οπαδοί τους έμειναν εκτός γηπέδου.

Τώρα, για τον μεγάλο τελικό των «ερυθρόλευκων» με τη Ρεάλ, υπήρξε ένταση έξω από το Telecom Center Athens καθώς η αστυνομία σταμάτησε οπαδούς που προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς να έχουν εισιτήρια.

Αυτό προκάλεσε ένταση και τελικά η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές οπαδών ενώ υπάρχουν αρκετοί που είναι στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να έχουν εισιτήρια και περιμένουν να δουν αν θα βρεθεί τρόπος για να μπουν στο γήπεδο.