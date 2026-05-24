Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τον τελικό της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης και οι οπαδοί του είναι έτοιμοι να μετατρέψουν σε… ΣΕΦ το Telecom Center Athens.

Στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» είχαν εντυπωσιακή παρουσία και τώρα, για τον τελικό, αναμένονται ακόμη περισσότεροι στις εξέδρες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι έτοιμη να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της και στο πλευρό της θα έχει και τον κόσμο της, ο οποίος θα κάνει κατάληψη στο Telecom Center Athens.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού καταφθάνουν κατά χιλιάδες στο γήπεδο και η ατμόσφαιρα είναι ήδη πανηγυρική, καθώς άπαντες είναι βέβαιοι για την κατάκτηση του τροπαίου, με το μεγάλο πάρτι να αναμένεται στη συνέχεια, μετά τη λήξη, στον Πειραιά.