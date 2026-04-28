Σημαντικό ραντεβού κορυφής είναι προγραμματισμένο για το πρωί της Τρίτης (28/4) στη Χαλκιδική, όπου ο Ιβάν Σαββίδης θα έχει συνάντηση με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με φόντο την αποτίμηση της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Η συζήτηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον «Δικέφαλο», μετά και την απώλεια του Κυπέλλου, με την ομάδα να καλείται πλέον να διαχειριστεί το αγωνιστικό και ψυχολογικό αποτύπωμα της σεζόν. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ βρίσκεται στο ξενοδοχείο Porto Carras, μαζί με τους γιους του, Γιώργο και Νίκο, ενώ η οικογένεια βιώνει και το πένθος για την απώλεια του αδερφού του προέδρου, Παύλου Σαββίδη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Λουτσέσκου έχει κληθεί να μεταβεί στο Porto Carras ώστε να υπάρξει απευθείας επαφή με την ιδιοκτησία και να συζητηθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν τόσο η συνολική αξιολόγηση της φετινής χρονιάς – από την πορεία στο πρωτάθλημα έως τον χαμένο τελικό στο Πανθεσσαλικό – όσο και ο σχεδιασμός για τη συνέχεια. Η κουβέντα θα κινηθεί ουσιαστικά σε δύο βασικούς άξονες: αφενός στη διαχείριση των τεσσάρων αγώνων που απομένουν στα Play Off και αφετέρου στον προγραμματισμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, δεδομένου ότι ο Ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.