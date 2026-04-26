Ο ΟΦΗ κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην παράταση και να πάρει το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του.

Για την κατάκτηση του τροπαίου, η Καλαμάτα συνεχάρη τους Κρητικούς, τονίζοντας πως ο ΟΦΗ αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχος & πρόεδρος της, Γιώργος Πρασσάς, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν τα θερμά και ειλικρινή τους συγχαρητήρια προς τον ΟΦΗ και τον πρόεδρό του, Μιχάλη Μπούση, για το σπουδαίο και άξιο επίτευγμα της κατάκτησης του Κυπέλλου.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοιες όμορφες ιστορίες!

Η πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κορυφή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο».