Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-2 από τον ΟΦΗ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και δεν θα κατακτήσει κανένα τρόπαιο στα 100 του χρόνια, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για ντροπιαστική βραδιά και σκοτεινή περίοδο.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν το φαβορί για τη νίκη, την οποία ήθελε όσο τίποτα άλλο για να γιορτάσει με μια κούπα τα 100α γενέθλιά του. Αν και προηγήθηκε νωρίς, όμως, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με άδεια χέρια και με το κλίμα πιο βαρύ από ποτέ, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προπονητή του.

«Είναι μια σκοτεινή περίοδος. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα και αντί να ελέγξουμε το ματς, δεχθήκαμε την ισοφάριση. Μετά από το πουθενά δεχθήκαμε και ένα δεύτερο γκολ. Σκοράραμε στο τέλος, αλλά ήρθε μετά η φάση του πέναλτι στην παράταση. Είναι μια ντροπιαστική ήττα, μια ντροπιαστική βραδιά. Είναι μια κακή περίοδος, μια σκοτεινή περίοδος. Δεν ξέρω τι να πω, έχουμε τους τραυματισμούς, δεν ξέρω τι να πω», ήταν τα λόγια του Λουτσέσκου στην Cosmote TV.