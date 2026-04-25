Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και το σκορ είναι 1-2 μετά τα γκολ των Μιχαηλίδη (15′), Φούντα (28′) και Νους (51′).

Οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχουν κατακτήσει οκτώ φορές το κύπελλο, μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και πίεσαν από νωρίς τους Κρητικούς, οι οποίοι θέλουν να επαναλάβουν τον θρίαμβο του 1987.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πατούσε από την αρχή καλύτερα και τελικά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 15′: Κόρνερ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Κεντζιόρα στο πρώτο δοκάρι και ο Μιχαηλίδης κινήθηκε στο δεύτερο και… μπήκε με τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ΟΦΗ, όμως, κατάφερε να απαντήσει, καθώς στο 28′ ο Φούντας σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Κεντζιόρα και ο επιθετικός των Κρητικών με νέο σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-1.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, νωρίς στο δεύτερο όμως τα δεδομένα άλλαξαν… Στο 51′ ο Σενγκέλια βρήκε τον Σαλσίδο και αυτός με κεφαλιά-πάσα έβγαλε στον κενό χώρο τον Νους που μπήκε στην περιοχή και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση γράφοντας το 1-2.