Η ΑΕΚ είναι στο +5 με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος και ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στην πρόοδο που έγινε τη φετινή σεζόν και στους στόχους για το μέλλον.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μίλησε στον δημοσιογράφο Βασίλη Σαρημπαλίδη στο περιθώριο της συμμετοχής του στην ανάβαση Ριτσώνας και αναφέρθηκε και στην Ένωση, λέγοντας τα εξής…

«Ο αποκλεισμός από τη Ράγιο ήταν μια από τις… ήττες που με σημάδεψε. Αλλά γίνεται σκαλοπάτι επιτυχίας για το μέλλον. Γιατί έχει σημασία τι ήττα είναι. Προσπάθησες αλλά δεν μπορούσες, μπορούσες αλλά υπήρχε ατυχία, πήγες σαν ξεροκέφαλος κι έσπασες το κεφάλι σου; Είναι σχετικό πράγμα η ήττα.

Έχω φάει πολλές ήττες αλλά πρέπει πάντα οι νίκες να είναι πολλαπλάσιες. Πρέπει από την ήττα να εισπράττεις το θετικό κομμάτι. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή που να μην έχει δίδαγμα. Οπότε εισπράττουμε από τις ήττες αυτά που μας κάνουν καλύτερους και τα κάνουμε σκαλοπάτι επιτυχίας.

Θέλω να γραφτεί ιστορία με την έννοια ότι το ποδόσφαιρο το ελληνικό αλλάζει σελίδα. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι αλλάζει ήδη σε έναν βαθμό και θα αλλάξει πολύ περισσότερο. Θέλω να υπάρχει αξιοπρέπεια, καθαρότητα, ευ αγωνίζεσθαι.

Η ΑΕΚ γίνεται πλέον ευρωπαϊκό κλαμπ. Πέρσι, όταν το είπα, κάποιοι το ψιλοέβλεπαν χιουμοριστικά, φέτος το κατανόησαν. Η ΑΕΚ είναι πλέον ένα ευρωπαϊκό κλαμπ με αξιοπρέπεια και προοπτικές.

Θέλω επίσης, όσο είμαι εγώ στα ηνία, η ΑΕΚ να είναι πάντα πρωταγωνίστρια. Προφανώς δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια το πρωτάθλημα, δεν είναι υγιές, πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός».

Για την αμφισβήτηση που υπήρξε όταν μπήκε στο ποδόσφαιρο: «Πέρσι πολλοί είπαν ότι ήρθε ένας άνθρωπος που είναι άσχετος από το ποδόσφαιρο κι έκαναν το σταυρό τους. Δεν μπορώ να μην δικαιολογήσω την ανησυχία όλων αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να είναι και δύο εκατομμύρια κόσμος ανα την Ελλάδα. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει τόση διασπορά στον ελλαδικό χώρο. Δεν υπάρχει σε καμία ομάδα κάτι τέτοιο και είναι και λογικό γιατί οι πρόσφυγες πήγαν σε όλη την Ελλάδα.

Υπήρχε λοιπόν μια ανησυχία ότι ήρθε ένας άνθρωπος άσχετος από το ποδόσφαιρο και που πάμε τώρα;. Υπάρχουν όμως χαρακτηριστικά, η υπομονή, η επιμονή, το πάθος και η νοοτροπία ότι πρέπει να είσαι καλύτερος σε αυτό που μπορείς να κάνεις. Στις δυνατότητες που έχεις. Ο κόσμος δεν ήξερε, αλλά βλέπει. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε στο πρώτο σκαλοπάτι, ή κοντά στο σκαλοπάτι, της δικιάς μας δυνατότητας. Επειδή μου αρέσει πρωταθλητισμός, είναι μέσα στο αίμα μου, στο DNA μου, γι’ αυτό και η ΑΕΚ κάνει τα βήματα που κάνει»

Για το πού φαντάζεται την ΑΕΚ: «Τη φαντάζομαι εκεί που της αξίζει. Θα το κάνω πρώτα πράξη και μετά θα σας το πω».