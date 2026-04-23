ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα κοντραριστούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται για πρώτη φορά στον τελικό του θεσμού και μάλιστα εν μέσω playoffs του πρωταθλήματος, κάτι που δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα το Σάββατο (25/4, 20:30) οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στο Πανθεσσαλικό, με μοναδικό στόχο να φτάσουν στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει τρεις ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα τους Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ οι οποίοι και την Πέμπτη (23/4) υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η αποστολή των «ασπρόμαυρων» θα αναχωρήσει το απόγευμα για Βόλο και στις 18:45 της Παρασκευής (23/4) θα τοποθετηθούν ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά», Ραζβάν Λουτσέσκου και ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς.