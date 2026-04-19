Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 0-2 από τον Ολυμπιακό στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο και ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως ένα λάθος έκρινε τα πάντα, ενώ αναφέρθηκε σε όσα πέτυχε η ομάδα του από όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία.

Οι «πράσινοι» ήθελαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στα play off για να πλησιάσουν στο -5 από τη 2η θέση, τελικά όμως ηττήθηκαν και δεν θα αποφύγουν την 4η, με τον Ισπανό τεχνικό να στέκεται αρχικά στο λάθος του Γεντβάι που έφερε το 0-1.

«Δίναμε την μπάλα και δεχθήκαμε γκολ, όταν το ματς ήταν ισορροπημένο, ενώ οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Ένα λάθος άλλαξε τα πάντα», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για το τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά.

«Είχαμε τελικές και την κατοχή στο δεύτερο μέρος. Είναι καλοί στην αντεπίθεση, θα έβρισκαν την ευκαιρία για να γίνουν απειλητικοί., πάντα είναι ρίσκο, επειδή έχουν ποιότητα και ρυθμό μπροστά, είχαμε κάποιες ευκαιρίες που πιέζαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό απέναντι σε μία καλή ομάδα», ήταν η απάντηση του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ρωτήθηκε για το τι σημαίνει αυτή η ήττα και έδωσε την ακόλουθη απάντηση…

«Η πραγματικότητα είναι ότι ήμασταν πίσω από τον Λεβαδειακο με 9 πόντους, καταφέραμε να μπούμε στην τετράδα, που είναι ένα επίτευγμα. Ήταν κρίσιμο το ματς για να πλησιάσουμε περισσότερο, δεν τα καταφέραμε. Τώρα προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι με στόχο τη νίκη».