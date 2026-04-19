Με τους Ζέλσον και Ροντινέι να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο και συνεχίζει να διεκδικεί το πρωτάθλημα, καθώς είναι στο -5 από την ΑΕΚ με 4 αγωνιστικές να απομένουν.

Το ντέρμπι άρχισε με τους «πράσινους» να έχουν μεγάλη ευκαιρία αμέσως, στο 1ο λεπτό, με τον Αντίνο να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να κάνει το γύρισμα για τον Ταμπόρδα που νικήθηκε από τον Τζολάκη.

Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήρθε λίγα λεπτά μετά, στο 11′, όταν ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής, ο Λαφόν όμως απέκρουσε και κράτησε κι αυτός το 0-0. Αμέσως μετά, στο 16′, οι γηπεδούχοι είχαν νέα ευκαιρία με την ωραία μπαλιά του Ταμπόρδα για τον Τεττέη αλλά αυτός, έχοντας μόνο τον Τζολάκη μπροστά του, ήταν άστοχος.

Το παιχνίδι, με λίγα λόγια, είχε καλό ρυθμό, είχε ευκαιρίες εκατέρωθεν, είχε πάθος, αλλά δεν είχε γκολ, μέχρι που ήρθαν κι αυτά. Και το πρώτο ήρθε στο 33′ από δώρο του Γεντβάι, ο οποίος ήθελε να γυρίσει τη μπάλα στον Λαφόν αλλά τελικά έδωσε… ασίστ στον Ζέλσον, ο οποίος είπε «ευχαριστώ» κάνοντας το 0-1.

Με τους φιλοξενούμενους να έχουν πλέον το προβάδισμα, οι γηπεδούχοι αναγκάστηκαν να βγουν μπροστά για να ψάξουν την ισοφάριση, αντί για το 1-1 όμως ήρθε το 0-2 από τον Ροντινέι, ο οποίος στο 45’+1′ με πολύ ωραία ενέργεια απέφυγε Ερνάντεθ και Ίνγκασον και τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση, βάζοντας βάσεις νίκης για τους Πειραιώτες.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ράφα Μπενίτεθ έβγαλε τον εκνευρισμένο Τεττέη για να βάλει τον Σφιντέρσκι και τον Αντίνο για να βάλει τον Πελίστρι, περιμένοντας να δει κάποια αντίδραση από την ομάδα του. Δεν είδε τίποτα όμως… Με τους «ερυθρόλευκους» να είναι πιο πίσω για να διαφυλάξουν το προβάδισμα, οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν πάρα πολύ να κάνουν κάτι καλό επιθετικά.

Ο Μπενίτεθ συνέχισε τις αλλαγές αλλά αυτό που δεν άλλαζε ήταν η εικόνα του παιχνιδιού, με τα λεπτά να περνάνε χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση και τον Ολυμπιακό να κρατάει εύκολα το σκορ και να παίρνει τη νίκη που τον διατηρεί ζωντανό στη μάχη του τίτλου, καθώς είναι στο -5 από την ΑΕΚ με 4 αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (66′ Σιώπης), Σάντσες (66′ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Αντίνο (46′ Πελίστρι), Τεττέη (46′ Σφιντέρσκι).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (82′ Μουζακίτης), Έσε, Ζέλσον, Ροντινέι, Τσικίνιο (89′ Σιπιόνι), Ελ Κααμπί.