Ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου μετά τη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπρεπε οπωσδήποτε να νικήσουν τους «πράσινους» για να παραμείνουν στο -5 από την ΑΕΚ και να συνεχίσουν να ελπίζουν για το πρωτάθλημα, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει τα εξής στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη…

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και οι δυο ομάδες ευκαιρίες. Σκοράραμε το γκολ και ήταν σημαντικό. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0 πριν το ημίχρονο και μας έδωσε ηρεμία για το υπόλοιπο ματς. Σκοράραμε πρώτοι και μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αυτό έκρινε το ματς

Αυτό θέλαμε από την αρχή, τη νίκη, ξέραμε πως είχαμε υποχρέωση μετά τη νίκη της ΑΕΚ. Μένουν 4 ματς αλλά νομίζουμε υπάρχει το περιθώριο.

Ο Ολυμπιακός πάντα στις στιγμές που χρειάζεται δείχνει την κλάση του και τη δύναμή του. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε».