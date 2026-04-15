Η ΑΕΚ προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four του Basketball Champions League καθώς απέκλεισε τη Μπανταλόνα και θα πάει στο γήπεδό της για να διεκδικήσει το τρίποντο, βρίσκοντας ξανά απέναντί της τη Μάλαγα.

Η Ένωση ήταν και πέρυσι στο Final Four της διοργάνωσης αλλά στον ημιτελικό είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα, την οποία θα αντιμετωπίσει και πάλι φέτος.

Το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα της Μπανταλόνα, στη Βαρκελώνη θα διεξαχθεί το διάστημα 7-9 Μαΐου και στον ημιτελικό η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα κοντραριστεί ξανά με τη Μάλαγα, έχοντας έξτρα κίνητρο μετά την περσινή ήττα.