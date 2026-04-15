Η ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 στην κατάμεστη SUNEL Arena, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκριση για το Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα γίνει στη Βαρκελώνη.

Με τους οπαδούς της να έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-2, ανεβάζοντας τη διαφορά και στους 9 πόντους (15-6) στη συνέχεια με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκε και στο +11 (19-8), οι Ισπανοί όμως αντέδρασαν και μείωσαν σε 20-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Με τον Νάναλι να πετυχαίνει τρίποντο και φάουλ οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν στο +7 (28-21) στο 12′, οι Ρούμπιο και Πάρκερ όμως δημιουργούσαν και σκόραραν συνεχώς για τη Μπανταλόνα, η οποία κατάφερε να μειώσει, να προσπεράσει και να κλείσει με προβάδισμα έξι πόντων (34-40) το πρώτο ημίχρονο.

Οι φιλοξενούμενοι έδωσαν τον ρυθμό που ήθελαν στο παιχνίδι και ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ στην τρίτη περίοδο, με τον «δικέφαλο αετό» να πλησιάζει αλλά να χάνει βολές και να μην καταφέρνει να ισοφαρίσει. Παρ’ όλα αυτά, το 50-55 με το οποίο μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες άφηνε τα πάντα ανοιχτά.

Η ΑΕΚ ήταν πίσω με 61-65 στο 37′, ο Κατσίβελης όμως έκανε το σκορ 65-65, ο Μπάρτλεϊ με μεγάλο τρίποντο έδωσε το προβάδισμα με 68-67, η άμυνα ήταν άψογη στα τελευταία λεπτά και οι Κατσίβελης και Νάναλι μετέτρεψαν το σκορ σε 72-67, για να έρθει έτσι η πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67