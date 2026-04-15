Η φανέλα του Λούκα Ντόντσιτς με το Νο77 των Λος Άντζελες Λέικερς είναι πρώτη σε πωλήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, όπως έκανε γνωστό το NBA Store.

Ο Σλοβένος σταρ είναι ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς και είναι παράλληλα και ο πιο δημοφιλής παίκτης του NBA, όπως προκύπτει από τις πωλήσεις της φανέλας του.

Συγκεκριμένα, η φανέλα του Ντόντσιτς, όπως ανακοίνωσε το NBA Store, είναι πρώτη σε πωλήσεις σε Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή, με τον Άντονο Έντουαρντς να βρίσκεται στη 2η θέση της σχετικής λίστας και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να ακολουθεί στην 3η.

Ο Γάλλος των Σαν Αντόνιο Σπερς είναι πρώτος σε πωλήσεις στη Γαλλία, την πατρίδα του δηλαδή, αλλά στην 3η θέση συνολικά στην Ευρώπη, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να είναι στην 4η θέση και τον Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος να βρίσκεται στην 5η.

Σε ό,τι αφορά την πιο δημοφιλή ομάδα του NBA, στην 1η θέση σε πωλήσεις είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς και ακολουθούν οι Σικάγο Μπουλς, Μπόστον Σέλτικς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και Σαν Αντόνιο Σπερς.