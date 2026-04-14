Η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών πήρε θέση για τον πρώην πρωταθλητή που συνελήφθη για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως “αθλητής της άρσης βαρών” αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».