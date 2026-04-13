Πρεμιέρα στην φάση των «32» του τουρνουά BMW Open Munich θα κάνει αύριο το απόγευμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας, θα αντιμετωπίσει στις 18:00 (Cosmote Sport 6) τον Φαμπιάν Μαροζάν (Νο. 42 της παγκόσμιας κατάταξης), στο ματς που θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό court του τουρνουά.

Αυτή θα είναι η πρώτη συμμετοχή του Τσιτσιπά στο συγκεκριμένο τουρνουά. Οι δύο τενίστες είχαν τεθεί αντιμέτωποι και την περσινή σεζόν στο Σινσινάτι, με τον Τσιτσιπά να παίρνει τη νίκη.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα προκριθεί στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Γκρίκσπορ ή Σαποβάλοφ.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court ξεκινά στις 12:00 με τις αναμετρήσεις Ταμπίλο-Φονσέκα, Ζβέρεφ-Κετσμάνοβιτς και Μόλτσαν-Μπούμπλικ.