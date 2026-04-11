Ανανεώνει ο Ντόρσεϊ

Στην 1η θέση της Euroleague θα τερματίσει ο Ολυμπιακός και ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο Ντόρσεϊ, ο οποίος και θα ανταμειφθεί. Ο ομογενής γκαρντ είχε υπογράψει για 2+1 χρόνια το καλοκαίρι του 2024, στον Πειραιά όμως δεν πρόκειται να περιμένουν την επόμενη σεζόν για να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο. Θα το κάνουν από φέτος, δίνοντάς του και μια καλή αύξηση γιατί με την απόδοσή του το έχει κερδίσει αυτό. Μπορεί η περσινή σεζόν να ήταν δύσκολη στο μεγαλύτερο κομμάτι της, προς το τέλος όμως ο Μπαρτζώκας εμπιστεύθηκε περισσότερο τον Ντόρσεϊ και αυτός τον δικαίωσε και τρέλανε τους πάντες φέτος με την απόδοσή του.

«Πονοκέφαλος» με Φαλ

Αν για τον Ντόρσεϊ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το μέλλον του, με τον Φαλ κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί. Ο Ολυμπιακός τον περίμενε υπομονετικά για να επιστρέψει από τον σοβαρό τραυματισμό του και αποτελεί μια έξτρα επιλογή για τον Μπαρτζώκα πλέον, αποτελεί όμως και έξτρα πονοκέφαλο για το καλοκαίρι. Ο κόουτς είναι δεμένος με κάποιους παίκτες, με αυτούς που είναι μέλη της ομάδας για περισσότερο από ένα-δύο χρόνια, από την άλλη όμως υπάρχουν οι Μιλουτίνοφ – Τζόουνς ενώ και ο Χολ κερδίζει συνεχώς πόντους με όσα κάνει στο παρκέ. Θα είναι πολύ δύσκολη η απόφαση για τον Φαλ και στον Ολυμπιακό θα περιμένουν το τέλος της σεζόν για να δουν τι θα κάνουν.

Θέλει Σάντσες και Λαφόν, αλλά…

Μπορεί το μέλλον του Μπενίτεθ να θεωρείται αβέβαιο από μέρος του Τύπου, ο ίδιος πάντως κάνει κανονικά τις εισηγήσεις του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Και ορισμένες εισηγήσεις του Ισπανού έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτές που έκανε για τους Σάντσες και Λαφόν. Ο Ισπανός προπονητής επιθυμεί την παραμονή και των δύο παικτών, τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα. Σε ό,τι αφορά τον Σάντσες θα πρέπει να υπάρξει νέα συμφωνία μαζί του και οι συνεχείς μυϊκοί τραυματισμοί δεν βοηθούν ιδιαίτερα, ενώ σε ό,τι αφορά τον Λαφόν είναι γνωστό ότι ο Αλαφούζος θέλει να προχωρήσει σε μεταγραφή τερματοφύλακα. Το σίγουρο είναι πως αποκλείεται οι πράσινοι να δώσουν 4 εκατ. ευρώ στη Ναντ για να τον αγοράσουν. Για μικρότερο ποσό θα συζητήσουν το θέμα.

Αρέσει και στον Παναθηναϊκό ο Τριάντης

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό πάντως υπάρχει και νέο όνομα πιθανού στόχου στις μεταγραφές και πρόκειται για παίκτη που αρέσει και στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Νεκτάριο Τριάντη, τον 22χρονο διεθνή χαφ της Μινεσότα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον και από Αγγλία και συγκεκριμένα από τη Γουέστ Μπρομ. Στον Πειραιά πιστεύουν ότι έχουν τον πρώτο λόγο, λόγω των οπαδικών αισθημάτων του, αν αποφασίσει να παίξει στην Ελλάδα, οι πράσινοι όμως είναι διατεθειμένοι να ρίξουν πολλά, πάρα πολλά λεφτά για μεταγραφές το καλοκαίρι. Και θέλουν, ως γνωστόν, να σχηματίσουν έναν δυνατό ελληνικό κορμό. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, με λίγα λόγια, για να δούμε ένα μεταγραφικό ντέρμπι αιωνίων.

Κοντά σε Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ

Κοντά στο να κλείσει την πρώτη του μεταγραφή για το καλοκαίρι είναι ο ΠΑΟΚ, όπως λένε στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες. Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν θέλει να παραμείνει στην Άουγκσμπουργκ αλλά να επιστρέψει στην Ελλάδα και έχει ήδη κάνει συζητήσεις με τον δικέφαλο του βορρά, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει προφορικά. Η προφορική συμφωνία βέβαια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα αν δεν γίνει και γραπτή, οι πιθανότητες επιστροφής του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ όμως μεγαλώνουν συνεχώς. Και αν οριστικοποιηθεί το deal, τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με τον Μπάμπα, από την απόδοση του οποίου δεν έχουν κανένα παράπονο στη Θεσσαλονίκη.

Ορκισμένοι για τη μεγάλη ανατροπή

Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κανένα μεταγραφικό σενάριο αυτή τη στιγμή, υπάρχει όμως μια απίστευτη ανυπομονησία για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Μπορεί το 3-0 να έχει κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, στις τάξεις των κιτρινόμαυρων όμως θεωρούν εντελώς πλασματικό αυτό το σκορ και μετράνε μία-μία τις… ώρες για τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τόσο ο Νίκολιτς όσο και οι παίκτες του πιστεύουν όντως ότι μπορούν να κάνουν μια πολύ μεγάλη ανατροπή και είναι το μόνο που σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Ούτε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ λίγες μέρες μετά, το οποίο μπορεί να τους φέρει αγκαλιά με το πρωτάθλημα, ούτε τίποτα άλλο. Μόνο τη Ράγιο Βαγιεκάνο και το πώς θα κάνουν μια ανατροπή που θα μνημονεύεται για πολλά, πολλά χρόνια.