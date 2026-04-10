H Μονακό των οκτώ παικτών νίκησε την Μπαρτσελόνα, με 93-86 εντός έδρας και «κλείδωσε» την είσοδο της στα play-in της EuroLeague, μετά την ολοκλήρωση της 37ης αγωνιστικής.
Για τους Μονεγάσους ο Έλι Οκόμπο είχε 16 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε και ο Μάικ Τζέιμς στο ενεργητικό του. Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη εμφάνιση του Κέβιν Πάντερ (27πόντους, 4 ασίστ) δεν έφτασαν για τη Μπαρτσελόνα.
Από εκεί και πέρα, η Ζαλγκίρις πήρε μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν με 83-74 και θέλει μια νίκη ακόμα για να «κλειδώσει» την έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Μπασκόνια επικράτησε στην Μπολόνια της τοπικής ομάδας με 82-72.
Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 9 Απριλίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Μιλάνο-Μπάγερν Μονάχου 84-94
Βελένθια-Παναθηναϊκός 102-84
Παρί-Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80
Παρασκευή 10 Απριλίου
Μονακό-Μπαρτσελόνα 93-86
Ντουμπάι-Εφες 69-85
Μπολόνια-Μπασκόνια 72-82
Παρτιζάν-Ζαλγκίρις 74-83
Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας
Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 25-12
2. Βαλένθια 24-13
3. Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
4. Φενέρμπαχτσε 23-14
5. Χαποέλ Τελ Αβίβ 22-14
6. Ζαλγκίρις 22-15
7. Μονακό 21-16
8. Παναθηναϊκός 21-16
9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
10. Μπαρτσελόνα 20-17
11. Ντουμπάι 19-18
12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18
13. Μιλάνο 17-20
14. Μπάγερν Μονάχου 17-20
15. Παρτιζάν 15-22
16. Παρί 15-22
17. Μπασκόνια 13-24
18. Μπολόνια 13-24
19. Εφές 12-25
20. Βιλερμπάν 8-28
Επόμενη αγωνιστική (38η)
Πέμπτη 16 Απριλίου
Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε (21:00)
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπολόνια (21:05)
Ολυμπιακός-Μιλάνο (21:15)
Παρτιζάν-Μπασκόνια (21:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας (21:45)
Παρασκευή 17 Απριλίου
Ζαλγκίρις-Παρί (20:00)
Μονακό-Χαποέλ Τελ Αβίβ (20:30)
Ντουμπάι-Βαλένθια (21:00)
Παναθηναϊκός-Εφές (21:15)
Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου (21:30)