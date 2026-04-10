H Μονακό των οκτώ παικτών νίκησε την Μπαρτσελόνα, με 93-86 εντός έδρας και «κλείδωσε» την είσοδο της στα play-in της EuroLeague, μετά την ολοκλήρωση της 37ης αγωνιστικής.

Για τους Μονεγάσους ο Έλι Οκόμπο είχε 16 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε και ο Μάικ Τζέιμς στο ενεργητικό του. Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη εμφάνιση του Κέβιν Πάντερ (27πόντους, 4 ασίστ) δεν έφτασαν για τη Μπαρτσελόνα.

Από εκεί και πέρα, η Ζαλγκίρις πήρε μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι επί της Παρτιζάν με 83-74 και θέλει μια νίκη ακόμα για να «κλειδώσει» την έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Μπασκόνια επικράτησε στην Μπολόνια της τοπικής ομάδας με 82-72.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 9 Απριλίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Μιλάνο-Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βελένθια-Παναθηναϊκός 102-84

Παρί-Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Παρασκευή 10 Απριλίου

Μονακό-Μπαρτσελόνα 93-86

Ντουμπάι-Εφες 69-85

Μπολόνια-Μπασκόνια 72-82

Παρτιζάν-Ζαλγκίρις 74-83

Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας

Βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 25-12

2. Βαλένθια 24-13

3. Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4. Φενέρμπαχτσε 23-14

5. Χαποέλ Τελ Αβίβ 22-14

6. Ζαλγκίρις 22-15

7. Μονακό 21-16

8. Παναθηναϊκός 21-16

9. Ερυθρός Αστέρας 20-16

10. Μπαρτσελόνα 20-17

11. Ντουμπάι 19-18

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18

13. Μιλάνο 17-20

14. Μπάγερν Μονάχου 17-20

15. Παρτιζάν 15-22

16. Παρί 15-22

17. Μπασκόνια 13-24

18. Μπολόνια 13-24

19. Εφές 12-25

20. Βιλερμπάν 8-28

Επόμενη αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16 Απριλίου

Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε (21:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπολόνια (21:05)

Ολυμπιακός-Μιλάνο (21:15)

Παρτιζάν-Μπασκόνια (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Παρασκευή 17 Απριλίου

Ζαλγκίρις-Παρί (20:00)

Μονακό-Χαποέλ Τελ Αβίβ (20:30)

Ντουμπάι-Βαλένθια (21:00)

Παναθηναϊκός-Εφές (21:15)

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου (21:30)