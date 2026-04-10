Στην Λιβύη και στην Αλ Αχλί Βεγγάζης θα συνεχίσει την προπονητή του καριέρα ο Φώτης Κατσικάρης.

Η ομάδα που αγωνίζεται στο Basketball Africa League ανακοίνωσε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή την πρόσληψη του Έλληνα τεχνικού.

Ο Κατσικάρης θα ταξιδέψει αύριο Μεγάλο Σάββατο για τη Βεγγάζη, προκειμένου να συναντήσει για πρώτη φορά τους νέους του παίκτες.

Η ανάρτηση της Αλ Αχλί στα social media αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ας καλωσορίσουμε όλοι μαζί τον νέο προπονητή της πρώτης ομάδας μπάσκετ μας, τον Έλληνα Φώτη Κατσικάρη».