Ο Ολυμπιακός έφυγε από την Βουλγαρία με μια μεγάλη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ με 85-89, για την 37η αγωνιστική της Euroleague και παρέμεινε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, όπου την παράσταση κλέβει η μεγαλειώδης παρουσία του κόσμου στην αρένα της Σόφιας.

Παράλληλα, τα βλέμματα στράφηκαν τόσο στην παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ στη χώρα του, όσο και στην επιστροφή του Μουσταφά Φαλ στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό του.

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα: