Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Μούρθια και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup, με τους οπαδούς να αποθεώνουν την ομάδα στην επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη.

Οι «ασπρόμαυροι» έδωσαν μεγάλη μάχη στην Ισπανία το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τον διπλό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν και φέτος τη Μπιλμπάο.

Η πρόκριση, από μόνη της, στους τελικούς είναι μια μεγάλη επιτυχία, το γεγονός όμως ότι αυτό συμβαίνει στη σεζόν που ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του έχει ενθουσιάσει κι άλλο τους οπαδούς, οι οποίοι φρόντισαν να το δείξουν.

Πώς; Με την αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» που επιφύλαξαν στην ομάδα, ζητώντας με συνθήματα την κατάκτηση του τροπαίου.