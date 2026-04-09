Με τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, να πλησιάζει, ο ΟΦΗ με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε τη θέση του σε ό,τι αφορά το θέμα του διαιτητή.

Στις 25 Απριλίου οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και πλησιάζει η μέρα της ανακοίνωσης του ορισμού των διαιτητών από τον Στεφάν Λανουά, με τους Κρητικούς να περιμένουν πως θα είναι Έλληνας ο ρέφερι και ξένος της κατηγορίας Elite στο VAR.

Στον ΟΦΗ θεωρούν αυτονόητο πως δεν θα αλλάξει αυτό το μοντέλο και το τονίζουν στην ανακοίνωση της ΠΑΕ, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson έγιναν ουσιαστικά βήματα, με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στους ημιτελικούς και ξένου διαιτητή στο VAR.

Η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιασύνη, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης στελέχωση από Έλληνες διαιτητές.

Στο πλαίσιο αυτό, για τον Τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση του ίδιου μοντέλου: Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR».