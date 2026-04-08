Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ παρά την ήττα του με 89-85 από τη Μούρθια, καθώς στον πρώτο αγώνα είχε επικρατήσει με +6, έχοντας για αντίπαλο ξανά τη Μπιλμπάο.

Με το παιχνίδι να έχει γρήγορο ρυθμό από το ξεκίνημά του, οι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Ισπανούς στο +1 (20-19).

Λίγο πριν το τέλος του δεύτερου, στο 19′, οι γηπεδούχοι με καλάθι του Μάρτιν πήγαν για πρώτη φορά στο -πολυπόθητο για αυτούς- +7 (44-37), για να μειώσει σε 44-40 ο Ντίμσα με τρίποντο και να κάνει αμέσως μετά το 47-40 ο Ντε Τζούλιους.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου ο Αμορούγι με έξι συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 47-46, με τους «ασπρόμαυρους» να είναι συνεχώς κοντά και να μπαίνουν από το -3 (63-60) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και με σερί 7-0 μετέτρεψε το σκορ σε 63-67, εκεί όμως κόλλησε και η Μούρθια με σερί 10-0 προηγήθηκε με 73-67 και στο 36′ πήγε και στο +11, καθώς το σκορ έγινε 80-69. Παρ’ όλα αυτά, ο «δικέφαλος του βορρά» δεν τα παράτησε.

Αντιθέτως, αντέδρασε όπως έπρεπε, μείωσε σε 83-80 και στο τελευταίο λεπτό το τρίποντο του Μέλβιν και οι 2/2 βολές του Ταϊρί του έδωσαν την πρόκριση, παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί επικράτησαν με 89-85.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85