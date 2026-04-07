Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο αδερφός του, Παύλος, αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του διπλού στο Τουρνουά Μόντε Κάρλο, μετά την ήττα τους με 2-0 σετ από τους Γκίδο Αντρεότι και Μανουέλ Γκινάρ.

Ήταν η πρώτη κοινή παρουσία για τους Στέφανο και Παύλο Τσιτσιπά σε διοργάνωση του tour και είχαν απέναντί τους το δίδυμο που κατέκτησε τον τίτλο στο πρόσφατο Indian Wells.

Τα πράγματα, επομένως, δεν ήταν εύκολα για τους Έλληνες τενίστες και αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη, καθώς έχασαν με 6-2 το πρώτο σετ έχοντας δεχθεί δύο φορές break και με 6-4 το δεύτερο, όταν έκαναν break ισοφαρίζοντας σε 3-3 αλλά αμέσως μετά το… δέχθηκαν για το 4-3.

Επόμενο τουρνουά, πλέον, για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι αυτό του Μονάχου το διάστημα 13-19 Απριλίου, με στόχο να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, αν και οι αντίπαλοι είναι αρκετά ανταγωνιστικοί.

Τα σετ: 6-2, 6-4