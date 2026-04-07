Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για προκλητικές χειρονομίες του Ταϊρίκ Τζόουνς στο πρόσφατο ντέρμπι της Stoiximan Basket League, παραθέτοντας παράλληλα φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

Λίγο πριν το τέλος του ντέρμπι στο Telecom Center Athens, καθώς αποχωρούσε από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» με κατεύθυνση τα αποδυτήρια, ο Αμερικανός σέντερ σχημάτισε το «W» με τα δάχτυλά του, από το «Win», δηλαδή «νίκη».

Η κίνησή του, πάντως, ξεσήκωσε τους οπαδούς των «πράσινων» και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, προχώρησε σε καταγγελία κατά του Τζόουνς, κάνοντας λόγο για προκλητικές χειρονομίες.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία για άσεμνη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς. Γράφεται στην καταγγελία: «Οι συνεχιζόμενες, προκλητικές χειρονομίες ήταν πολύ καλά μελετημένες, ώστε να προσομοιάζουν με κωλοδάχτυλο προς τον κόσμο. Περιπαιχτικά έπαιζε με τα δάχτυλα του τονίζοντας το μεσαίο, ενώ γελούσε και απευθυνόταν σε αυτούς», ανέφερε η ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, η οποία παρέθεσε φωτογραφικό υλικό από το περιστατικό.