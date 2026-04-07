Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «milwaukee jouranl sentinel», ανέφερε μεταξύ άλλων τι επηρεάζουν την απόφαση του για το μέλλον, ενώ είπε και τι λείπει από τους Μιλγουόκι Μπακς. Παράλληλα, έφερε ως παράδειγμα τον Βασίλη Σπανούλη, λέγοντας πως έχει νοοτροπία νικητή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:



Για το αν βλέπει «μονοπάτι» να επιστρέψει και να μείνει στους Μπακς απάντησε:

«100%. Ναι, ναι. Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα. Στο 100%. Εφόσον υπάρχει ένα εξαιρετικό οργανωμένο μπάσκετ και μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παίξει ανιδιοτελές μπάσκετ και να κυνηγήσει κάποιον στόχο που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό της, θα είμαι εδώ. Το βλέπετε αυτό με τους Μπακς; Είστε εδώ, τι 10 χρόνια; Πείτε μου τι βλέπετε;

Μίλησα με τον προπονητή Τζο Ματζούλα. Του είπα: “Είχες τόσες πολλές ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες”. Και μου είπε: “Α, είναι καλοί παίκτες”. Του είπα όχι. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που τους πέρασες ως προπονητής. Και τον Βασίλη Σπανούλη, το ίδιο. Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει περάσει στην Εθνική ομάδα, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε μεταξύ μας. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Χωρίς δικαιολογίες. Μου αρέσει αυτό.

Δεν θα πω ότι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι, αλλά ίσως μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι. έχω τα περισσότερα χρόνια από όλους σε αυτά τα αποδυτήρια. Νομίζω ότι μερικοί άνθρωποι ξέρουν πώς να κερδίσουν. Μερικοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Δεν είναι επειδή δεν θέλουν, είναι μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν ξαναβρεθεί σε αυτό το στάδιο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη ρήξη του με τους Μπακς, λέγοντας: «Έχω πληγωθεί… Ήμουν σε περιορισμό λεπτών όταν επέστρεψα. Αλλά γιατί δεν παίζω τώρα; Για να διατηρήσω την αξία μου υψηλή ώστε να μπορώ να γίνω trade; Δεν με νοιάζει αν είναι το σωστό. Δεν με νοιάζει αν είναι έξυπνο. Εγώ δεν το κάνω. Απλά θέλω να παίξω. Αυτό κάνω κι εγώ.

Παίζω όταν μπορώ να παίξω. Δεν κάθισα έξω από την πρώτη μου σεζόν όταν κερδίσαμε μόνο 15 παιχνίδια. Γιατί, όταν ήταν οι τελικοί του ΝΒΑ, επέστρεψα σε έξι ημέρες (μετά από μια σοβαρή υπερέκταση στο γόνατο). Γιατί; Δεν αλλάζει. Αυτός είμαι. Και τώρα μου λες να πάω κόντρα στη φύση μου».