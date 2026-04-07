Κλίμα εσωτερικής αναζήτησης και επανεκκίνησης επικρατεί στον Ολυμπιακό, μετά την ήττα από την ΑΕΚ, με το βάρος να πέφτει τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στην εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Από το βράδυ της Κυριακής έχει ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου, με στόχο να αποτυπωθούν τα λάθη και να αναζητηθούν λύσεις ενόψει της συνέχειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνολική αγωνιστική παρουσία, που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Ενδεικτική ήταν και η πολύωρη κουβέντα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, αμέσως μετά το παιχνίδι στο Φάληρο.

Ο προβληματισμός είναι διάχυτος και αφορά το σύνολο της ομάδας – από το τεχνικό επιτελείο μέχρι τους παίκτες – με τα Play Offs να παραμένουν ανοιχτά, αλλά απαιτητικά. Στο βάθος διακρίνεται το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ένα παιχνίδι που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό.

Την ίδια στιγμή, η πίεση αυξάνεται, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η ομάδα δείχνει να απομακρύνεται αντί να πλησιάζει σε αυτό που επιδιώκει, παρουσιάζοντας έλλειψη συνοχής, καθαρού πλάνου και επιθετικής αποτελεσματικότητας.

Οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν από τους ανθρώπους του συλλόγου, ωστόσο το μήνυμα είναι σαφές: απαιτείται άμεση αντίδραση, πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολα διαχειρίσιμη.