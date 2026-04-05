Ο Ολυμπιακός είναι στο -5, πλέον, από την κορυφή μετά την ήττα με 0-1 από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην ανωτερότητα του αντιπάλου και στη αδυναμία της ομάδας του να αντιδράσει όταν δέχεται γκολ νωρίς.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν τη νίκη για να πατήσουν στην κορυφή με την έναρξη των play off, τελικά όμως ηττήθηκαν και είναι στο -5 πλέον, με τον Ισπανό τεχνικός να λέει τα εξής στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι.

«Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία για γκολ ισοφάρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το γκολ νωρίς δεν μας έκανε να εμφανίσουμε τον χαρακτήρα μας στο ματς και μετά από αυτό ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι του.

Γενικότερα όταν δεχόμαστε γκολ νωρίς δείχνει ότι δεν μπαίνουμε συγκεντρωμένοι στο ματς. Όταν ο αντίπαλος σκοράρει νωρίς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μετά ο αντίπαλος κάνει το δικό του παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας πίεσε στο δικό μας μισό. Έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα επόμενα ματς».