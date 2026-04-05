Με τον Κοϊτά να σκοράρει στο 5ο λεπτό, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και με την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής των play off είναι στο +5 και έχει πλέον τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι», όπως συνηθίζουν, μπήκαν στο ματς με διάθεση να πιέσουν πολύ ψηλά, οι «κιτρινόμαυροι» όμως ήταν αυτοί που σκόραραν και μάλιστα πολύ νωρίς. Το λάθος του Ρέτσου στο 5′ έδωσε τη δυνατότητα στον Περέιρα να φύγει στην αντεπίθεση έχοντας πολύ χώρο μπροστά του και όταν έπρεπε έκανε το γύρισμα, με τη μπάλα να καταλήγει στον Κοϊτά που με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να ανασυνταχθούν και στη συνέχεια πήραν την κατοχή της μπάλας και προσπάθησαν να πιέσουν για την ισοφάριση, στην οποία πλησίασαν στο 21′, όταν ο Ταρέμι έδωσε με το κεφάλι στον Ελ Κααμπί αλλά αυτός αστόχησε με πλασέ εντός περιοχής.

Αυτή, βασικά, ήταν και η μοναδική πολύ καλή ευκαιρία για τους Πειραιώτες στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο είχαν την κατοχή της μπάλας και ήταν συνεχώς μπροστά, με την Ένωση, από την άλλη πλευρά, να αμύνεται σωστά και να ψάχνει κι άλλες αντεπιθέσεις για να ξανακάνει τη ζημιά.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους «κιτρινόμαυρους» να αφήνουν την κατοχή της μπάλας στους «ερυθρόλευκους», για τους οποίους ο Μεντιλίμπαρ δεν άργησε να αρχίσει τις αλλαγές. Ο Ισπανός έβγαλε Ποντένσε και Γκαρθία στο 58′ για να βάλει Τσικίνιο και Μουζακίτη, για να απαντήσει στο 64′ ο Μάρκο Νίκολιτς με την είσοδο των Μάνταλου και Γκατσίνοβιτς που αντικατέστησαν Περέιρα και Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ δεν είχε τη μπάλα, είχε όμως τον έλεγχο του παιχνιδιού καθώς είχε δώσει σε αυτό τον ρυθμό που ήθελε και είχε μπλοκάρει τον Ολυμπιακό, οι οπαδοί του οποίου έδειχναν τη δυσαρέσκειά τους με τις αποδοκιμασίες σε κάποια λάθη. Έτσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση και με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι όλο και πιο κοντά σε μια μεγάλη νίκη, αν και στο τέλος… τα χρειάστηκαν.

Στο 98′, στην τελευταία φάση του ματς, ο Γιαζίτσι με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα, μετά την παρέμβαση του VAR όμως το γκολ δεν μέτρησε επειδή ο Πιρόλα που ήταν οφσάιντ βρισκόταν μπροστά στον τερματοφύλακα της Ένωσης. Τελικό αποτέλεσμα 0-1 επομένως, με την ΑΕΚ να είναι πλέον στο +5 από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και να είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (58′ Μουζακίτης), Έσε (83′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (71′ Γιαζίτσι), Ποντένσε (58′ Τσικίνιο), Ταρέμι (71′ Κλέιτον), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (64′ Μάνταλος), Κοϊτά (80′ Ζοάο Μάριο), Βάργκα (80′ Ζίνι), Γιόβιτς (64′ Γκατσίνοβιτς).