Το πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 1-0 και τους οπαδούς των γηπεδούχων να αποδοκιμάζουν την ομάδα τους.

Πρόκειται για ντέρμπι κορυφής στο κατάμεστο Καραϊσκάκη και οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους «ερυθρόλευκους» και να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Κοϊτά.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αμύνθηκε σωστά στη συνέχεια και ήταν μπροστά και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη να ακουστούν αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά μόνο μία καλή ευκαιρία.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι πολύ σημαντική για τη μάχη του τίτλου, καθώς η ΑΕΚ είναι στην 1η θέση με 60 βαθμούς και ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 58, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ που νωρίτερα έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.